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Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Заявление об оставке Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

Вместо него, по информации издания, должен быть назначен его преемник - контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ. В 2016 году он возглавил силы операции "Аталанта" в качестве командующего силами - миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Напомним, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сомневается, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым. Он также считает, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", - сказал Шенбах.

В украинском МИДе резко ответили немецкому высокопоставленному чиновнику.
ForUm

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