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Сегодня глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым не вернется в состав Украины, а вступление Грузии в НАТО - неразумно. В украинском МИДе резко ответили немецкому высокопоставленному чиновнику.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, такие заявления категорически неприемлемы.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - говорится в заявлении.

В Украине также удивлены словам Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией", в то время как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - заявили в МИД.

МИД Украины требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Напомним, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сомневается, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым. Он также считает, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", - сказал Шенбах.
ForUm

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