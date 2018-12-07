Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток, сообщает Крым.Реалии.

Решение огласил судья Антон Цыкуренко. Курбединова арестовали по статье 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в Facebook 2013 года. По словам коллег Курбединова, жалобу на него написал бывший житель Крыма, который переехал в Дамаск.​

Курбединов считает, что его задержание российскими силовиками утром 6 декабря происходило «на абсурдном основании», и не признает обвинений в экстремизме.

Эмиль Курбединов отметил, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политузникам и защита украинского военного Богдана Небылицы.

Адвокат Курбединова Алексей Ладин во время выступления в Киевском районном суде Симферополя заявил, что дело необходимо прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения. Ладин напомнил суду, что в 2013 году в Крыму «действовала юрисдикция Украины, в которой нет запрета на данную символику, соответственно, нет прямого умысла в совершении правонарушения». Также суд отказал в ходатайстве о прекращении административного дела за истечением срока давности.