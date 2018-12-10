После ареста адвоката Эмиля Курбединова его коллеги в оккупированном Крыму получают угрозы в свой адрес. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Относительно ситуации с крымскими адвокатами, то убеждена, что задержание 5-ти суток Эмиля Курбединова связано с его намерениями защищать украинского моряка Богдана небылицы. Сейчас, после ситуации с Курбединовим, крымским адвокатам поступают угрозы со стороны силовых структур оккупационной власти Крыма.

Как сообщал ForUm, 6 декабря российские силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова за пост в Facebook от 2013-го года.

Он ранее принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Курбединова на 5 суток.