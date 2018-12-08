Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не верит в возможность выезда экс-президента Украины Виктора Януковича на лечение в Израиль, однако в случае такого факта Украина обязана будет обратиться за выдачей к израильским властям.

Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

«Я очень смутно верю в любое перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины... Если произойдет такой факт (выезда за пределы России в Израиль - ред.), то мы обязаны обратиться», - сказал Матиос.

Он добавил, что есть практика международно-правового сотрудничества между Генеральной прокуратурой Украины и Израилем: «Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, выставлена соответствующая карточка, но Израиль не является участником Интерпола».

Экс-президента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.

Обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура передала в суд еще в марте 2017 года. Сам Янукович в судебных заседаниях не участвует и на территории Украины отсутствует, скрываясь в РФ.

Обвинение просит для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.

Защитник уточнил, что из-за травмы подозреваемый не может вставать с кровати и передвигаться.

Однако суд все же разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря сидя или лежа.

В свою очередь его давокат заявил, что Янукович желает выступить с последним словом, но не будет этого делать с больничной койки.