Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной почти сто тысяч военных, которые прошли обучение и боевое координирование.

Об этом в эфире «Прямого» рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Такая угроза, к сожалению, существует. И одна из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии. В чем проблема? Сегодня Россия на границе с Украиной сосредоточила 26 батальйонно-тактических групп, а сейчас еще 3 – это уже 29. Это практически 100 тысяч человек. Но это не просто люди, которые там собрались, люди, которые не прошли определенную школу и подготовку. Это люди, которые прошли обучение, прошли боевое координирование», - сказал он.

Напомним, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается.

В свою очередь начальник Генерального штаба, командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозу с момента оккупации и аннексии Крыма.