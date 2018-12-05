Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозу с момента оккупации и аннексии Крыма. Об этом заявил командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью агентству Reuters, сообщает УНИАН.

Муженко показал серию спутниковых снимков, которые, по его словам, демонстрируют размещение российских танков Т-62 М на расстоянии 18 км от украинской границы. За две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое - с 93 до 250 машин.

По словам Муженко, это является свидетельством целенаправленного наращивания российских сил накануне 25 ноября, когда Россия напала на три украинских судна в Керченском проливе и захватила моряков в плен. Начальник Генштаба считает, что это может быть предпосылкой к полномасштабному вторжению.

Муженко заявил, что количество российских войск «самое высокое» с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а затем развернула свои войска на Донбассе. «Перед нами - агрессор, который не имеет никаких законных, моральных или каких-либо других ограничений. Очень трудно предвидеть, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины», – добавил Муженко.

«Это (атака у Керченского пролива. – Ред.) был акт агрессии со стороны регулярных сил – пограничной службы Российской Федерации – в отношении украинских вооруженных сил», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 27 ноября Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за увеличения российского военного контингента на границе.