Государственный департамент настаивает, что вина за эскалацию конфликта в Азово-Керченской акватории лежит исключительно на российской стороне.

Об этом заявил глава американской делегации на министерской встрече ОБСЕ Уэcc Митчел в ходе специальной дискуссии о милитаризации оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, сообщает «Европейская правда».

Дипломат назвал абсурдными обвинения, предъявленные украинским морякам.

«Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы РФ. Это обвинение поражает, ведь Крым - это Украина. По сути РФ обвиняет украинских моряков в пересечении украинской границы!», - пояснил он позицию Государственного департамента.

Он отдельно подчеркнул, что претензии «к обеим сторонам», которые звучат от отдельных мировых игроков, некорректны, поскольку Украина не несет ответственности за эти события. «Украина даже не открывала огонь. Это не та ситуация, когда можно обвинять две стороны. Винная одна сторона, и это - Россия», - пояснил он.

Дипломат отметил, что Россия не имеет права удерживать украинских моряков. «США призывает Россию безотлагательно отпустить моряков и отдать захваченные суда Украины»

«Агрессия на Азове - это просчет России, она лишь усилила давление международного сообщества на себя», - добавил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.