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Европейский суд по правам человека обязал власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Как говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе, передает УНИАН.

В частности, российские власти «должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе».

Украинское правительство обратилось в ЕСПЧ с срочным запросом в соответствии с правилом 39 Регламента суда в рамках нового межгосударственного ходатайства, представленного против Российской Федерации.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

В свою очередь в Министерстве юстиции России заявили, что предоставят Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках в «разумные сроки».
ForUm

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