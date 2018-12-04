Европейский суд по правам человека обязал власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.
Как говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе, передает УНИАН.
В частности, российские власти «должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе».
Украинское правительство обратилось в ЕСПЧ с срочным запросом в соответствии с правилом 39 Регламента суда в рамках нового межгосударственного ходатайства, представленного против Российской Федерации.
Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.
Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.
Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.
В свою очередь в Министерстве юстиции России заявили, что предоставят Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках в «разумные сроки».
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