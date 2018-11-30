Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

«В ответ на заявление правительства Украины по защите прав захваченных Россией моряков, Европейский суд по правам человека, в соответствии с Правилом 54 регламенте обязал РФ предоставить информацию о захвате моряков и юридических основаниях их удержания, месте их удержания, нанесенных ранениях и оказанной медицинской помощи», - написал он в Facebook.

Эту информацию правительство РФ предоставить до следующего понедельника.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.