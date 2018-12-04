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В Министерстве юстиции России заявили, что предоставят Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках в «разумные сроки».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с рассмотрением ходатайства властей Украины о применении обеспечительных мер по жалобе «Украина против России (VIII)», поданной в интересах моряков, задержанных за нарушение границы Российской Федерации, Европейский Суд по правам человека предложил РФ представить информацию об основаниях лишения свободы украинских моряков с кораблей «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» Военно-морских сил Украины, о состоянии их здоровья и оказываемой им медицинской помощи», - напомнили в минюсте РФ.

«Минюст России выразил ЕСПЧ озабоченность тем, что Суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от Российской Федерации по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия.

ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа», - заявили в Москве.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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