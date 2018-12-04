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Обвиненному в госизмене экс-президенту Виктору Януковичу, который травмировал ногу 17 ноября, может потребоваться лечение в Израиле.

Об этом по результатам визита в Россию заявил 4 декабря его адвокат Александр Горошинский, сообщает «Украинская правда».

Адвокат отмечает, что приехал в Москву по вопросу планируемого судебного заседания 5-го декабря, но смог встретиться только с врачем Януковича.

«К сожалению, встретиться с Виктором Федоровичем лично не удалось. Получилось лишь увидеться с приглашённым врачом из Израиля - известным хирургом Эялем Аттиасом, которого пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения», – сообщил Горошинский, который приводит также слова доктора.

«По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле», – цитирует Аттиаса адвокат.

По словам врача, такую возможность «будут обсуждать с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд».

Горошинский заявил, что переданные ему доктором Аттиасом документы незамедлительно подаст в Оболонский суд после возвращения в Украину.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.

Защитник уточнил, что из-за травмы подозреваемый не может вставать с кровати и передвигаться. 

Однако суд все же разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря сидя или лежа.

В свою очередь его давокат заявил, что Янукович желает выступить с последним словом, но не будет этого делать с больничной койки.
ForUm

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