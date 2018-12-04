Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что есть подозрения в связи задержанных 2 декабря в Тбилиси шестерых украинцев и одного грузинского гражданина из оппозиционной партии «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили.

«Исходя из очень чувствительной темы состоявшихся у нас президентских выборов, конечно, такие подозрения есть, и они подтверждаются и сделанными ими заявлениями в ходе допросов, а также их посещениями различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Идет следствие. Как факт, у нас есть изъятое оружие у задержанных, прибывших группой в Тбилиси», - сказал Гахария журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Накануне задержанным шестерым украинцам и одному грузинскому гражданину прокуратурой было предъявлено обвинение в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержанные отрицают обвинения.

Предположительно, во вторник состоится суд, который определит меру пресечения задержанным.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси в ходе спецоперации задержаны 6 граждан Украины и 1 гражданин Грузии, они прибыли в страну 27 ноября, и сейчас выясняются цели их визита. Во время задержания, по сообщению МВД Грузии, были изъяты пистолеты «Берета» и «Макаров», автоматическое ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердил задержание 6 граждан Украины в Тбилиси, им уже назначены адвокаты.

Отметим, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил на своей странице в Facebook, что нардеп Семен Семенченко якобы находился в Грузии, представляясь заместителем председателя оборонного комитета ВР и используя дипломатический паспорт.