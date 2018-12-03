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В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают задержание в Тбилиси шестерых украинцев, им назначили адвокатов.

Об этом заявил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, сообщает Укринформ.

«Департамент полиции Тбилиси подтвердил задержание шести граждан Украины. Задержанным украинцам назначены адвокаты», - отметил Кирилич.

Он проинформировал, ссылаясь на информацию Департамента полиции Тбилиси, что права задержанных не нарушаются, а украинский консул проводит встречи с представителями МИД Грузии по этому вопросу.

Напомним, 2 декабря в Тбилиси были задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии. 

Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства.
ForUm

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