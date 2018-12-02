Министерство внутренних дел Грузии уточнило, что в Тбилиси задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Сообщается, что спецоперация, во время которой были задержаны украинцы, проводилась сегодня, 2 декабря, в гостиницах «Гуриас» и «Альянс» на улице Лихаури.

Во время обысков были изъяты пистолет «Берета» и «Макаров», автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Сейчас открыто уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии («Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств»).

Сообщается, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября. В настоящее время выясняются цели их визита в Грузию.

Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности Грузии определяют, вовлечены ли задержанные граждане в политические процессы в Грузии.

Ранее сообщалось, что в результате спецоперации в Тбилиси были задержаны семь граждан Украины.

Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства.

Среди задержанных и бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне «Донбасс» Лука Чхетия. Его отец Серго Чхетия рассказал журналистам, что его сын собирался участвовать в акции протеста, намеченной на сегодня в Тбилиси.