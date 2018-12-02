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В результате спецоперации в Тбилиси были задержаны семь граждан Украины. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Грузии.

Отмечается, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства, пояснили в МВД.

По данным СМИ, среди задержанных бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, который воевал в батальоне «Донбасс».

Отец задержанного Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын намеревался принять участие в запланированной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции, которую организует партия Саакашвили - чей кандидат в президенты, а им был Григол Вашадзе, проиграл выборы и не признает их предыдущего результата, объявленного Центризбиркомом.

Ранее сообщалось, что на улице Лихаурской в Тбилиси были задержаны 5 граждан Украины.

 
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