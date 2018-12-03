РФ резко увеличила количество войск вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму. Об этом во время выступления на форуме «70-летие общей декларации прав человека» заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России на украинскую территорию… Для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства я ввел своим указом военное положение в 10 областях Украины, граничащих, которые являются пограничными с Российской Федерацией, а также те, которые расположены на побережье Черного и Азовского морей, ввел военное положение на 30 дней», – отметил он.

Президент подчеркнул, что – это превентивный шаг, который никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и свобод граждан. «Он вводится только для того чтобы расширить возможности Вооруженных сил и всего сектора безопасности, включая Национальную гвардию, которую в этих условиях мы вправе привлекать для того, чтобы быстро реагировать на нарастающие угрозы. Мы имеем полную информацию относительно увеличения количества российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму», – заявил Порошенко.

«И все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым. Произойдут сокращения сроков боевого слаживания расчетов, которые находятся в соответствующих лагерях. И сегодня я как Президент и верховный главнокомандующий буду присутствовать на одном из таких мероприятий, состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, состоятся военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», – подчеркнул он.

По словам Главы государства, также усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры, в первую очередь это атомные и гидроэлектростанции, будут приняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны.

«Подчеркиваю, что все это осуществляется для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий, для защиты главного права человека - права на жизнь. Подчеркиваю еще раз: военное положение - это превентивная мера на срок в 30 дней. И это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага. Мы не дадим повторить февраль-март 2014 года. Я очень надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продолжение не потребуется», – заявил он.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Также все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.

27 ноября Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за увеличения российского военного контингента на границе.