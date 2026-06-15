Поліція Фінляндії обвинуватила двох моряків судна Fitburg у пошкодженні підводних кабелів

Двом морякам затриманого судна Fitburg висунули обвинувачення у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці наприкінці грудня минулого року, пише видання Yle.

Повідомляється, що обвинувачення висунули російському капітану та азербайджанському боцману судна Fitburg. Чоловіків звинувачують у тяжкому пошкодженні майна та тяжкому порушенні телекомунікацій.

За пошкодження майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 10 років.

На початку розслідування боцман перебував під вартою, однак у березні його звільнили.

Підозрюється, що вантажне судно Fitburg, яке ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, пошкодило два телекомунікаційні кабелі в економічній зоні Естонії, а частина пошкоджень сталася у територіальних водах Фінляндії.

На момент інциденту екіпаж судна налічував 14 осіб - громадян Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Центральна кримінальна поліція (KRP) під час розслідування підозрювала у скоєнні злочинів чотирьох моряків, але, за даними Yle, звинувачення висунули лише двом із них.

Як повідомляв ForUA, 31 грудня минулого року фінська телекомунікаційна компанія Elisa заявила про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Того ж дня фінська влада затримала судно, яке підозрювали у завданні шкоди підводній телекомунікаційній інфраструктурі.

12 січня у Фінляндії скасували арешт вантажного судна Fitburg. Водночас кілька членів екіпажу залишилися в країні.