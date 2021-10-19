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В Украине создали Виртуальный музей российской агрессии, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма», - написал он в Telegram.

Так, в музее можно узнать об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала Россия, начиная с 2014-го года. «Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения более полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков», - добавил он.

Сейчас в виртуальном музее представлена экспозиция о преступлениях в Крыму, а далее в планах - кейсы по оккупации Донбасса.

«Такие проекты - часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма», - считает Ткаченко.
ForUm

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