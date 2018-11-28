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Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд оккупированного Симферополя до 25 января 2019 года арестовал двоих захваченных украинских военных моряков – мичмана Андрея Шевченко и старшего матроса Вячеслава Зинченко, сообщает Крым.Реалии.

Во время заседания свою вину Зинченко отрицал. Его защита заявила, что решение об аресте будет обжаловано.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

28 ноября суд также арестовал капитана 3-го ранга Владимира Лесного и сотрудника СБУ Андрея Драча.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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