Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал капитана 3-го ранга Владимира Лесного и сотрудника СБУ Андрея Драча, сообщает Крым.Реалии.
Срок ареста пока не уточняется.
По информации издания «Криминформ», всего сегодня изберут меру пресечения для девяти задержанных моряков.
Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.
Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.
Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
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