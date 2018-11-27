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Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, захваченных в Керченском проливе.

Речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке, сообщает Интерфакс.

Роман Мокряк – командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск». Следствие просило арестовать 32-летнего лейтенанта на время предварительного следствия. А адвокат Джемиль Темишев просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы: залог или домашний арест. «Не представлено никаких доказательств, что он представляет опасность для окружающих», - сказал защитник.

Мокряк сообщил на заседании, что ранее пять лет служил в Крыму.

Заседания проходили в трех залах суда. Санкции рассматривали три судьи.

Арестованных доставят в СИЗО Симферополя.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Избрание меры пресечения остальным задержанным ожидается в среду.

Ранее был обнародован список фамилий 24 украинских моряковзахваченных в плен россиянами в результате вооруженного нападения в Керченском проливе.
ForUm

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