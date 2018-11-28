Введение военного положения в Донецкой и Луганской области не повлияет на режим работы КПВВ, а также остается без изменений порядок пересечения блокпостов. Об этом говорится вбращении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева к жителям Донбасса, сообщает пресс-центр штаба ООС..

«В Донецкой и Луганской, согласно Указу Президента, вводится правовой режим военного положения. Замечу, что он фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет», – отметил он.

По словам Наева, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются воинских частей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил.

«Объединенные силы продолжат осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и правового режима военного положения, через соответствующие органы военного управления и органы государственной власти на местах и ​​органы местного самоуправления», – заявил Наев.

Он подчеркнул, что в штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

«Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации. О любых изменениях относительно мер правового режима военного положения будет сообщено дополнительно», – подытожил он.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).