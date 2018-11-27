Опубликовано фото последствий обстрела российскими военными украинского артиллерийского катера «Бердянск».

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, захваченных в Керченском проливе.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют под давлением давать ложные показания. Он написал им письмо.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые вопреки международному законодательству были атакованы и захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября.

Следователи СБУ и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков.

Американский штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Следователи Государственного бюро расследований во вторник приняли присягу и возбудили два уголовных дела.

Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.

По новым правилам растаможен первый автомобиль на иностранной регистрации.

В Киеве активисты националистических организаций заблокировали работу ТРЦ OceanPlaza.

Из-за обострения на Азовском море подразделения и воинские части Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

В связи с введением военного положения в Украине вводят дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Водители автомобилей на иностранной регистрации разблокировали движение в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин».

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.