Опубликовано фото последствий обстрела российскими военными украинского артиллерийского катера «Бердянск».
Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, захваченных в Керченском проливе.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют под давлением давать ложные показания. Он написал им письмо.
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые вопреки международному законодательству были атакованы и захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября.
Следователи СБУ и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков.
Американский штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Следователи Государственного бюро расследований во вторник приняли присягу и возбудили два уголовных дела.
Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.
По новым правилам растаможен первый автомобиль на иностранной регистрации.
В Киеве активисты националистических организаций заблокировали работу ТРЦ OceanPlaza.
Из-за обострения на Азовском море подразделения и воинские части Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.
В связи с введением военного положения в Украине вводят дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.
Водители автомобилей на иностранной регистрации разблокировали движение в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин».
Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.
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