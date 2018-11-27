также в разделеЭкономика
Климец: Нельзя зацикливаться на одном инструменте экономического развития 33
Курс доллара в обменниках взлетел до 29 гривен 155
Международный арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу «Ощадбанка» $1,3 миллиарда 63
Украина уже три года не импортирует газ из РФ 23
Розенко: Введение военного положения не повлияет на соцвыплаты 23
На мировых биржах резко упали акции украинских компаний и ценных бумаг 243
НБУ экстренно собрал руководителей 40 крупнейших банков 98
НБУ: Военное положение не повлияет на работу банков 71
Борщевой набор за неделю подорожал на 8,8% 100
Какие льготы и выплаты заложены в госбюджет 138
Президент Словакии осудил проект газопровода «Северный поток-2» 23
Законы о растаможке и новых штрафах вступили в силу 72
Стало известно, сколько МВФ одолжит Украине по новой программе 109
«Укрзализныця» просит выделить ей из бюджета 111 миллиардов 57
Порошенко подписал указ о гуманитарной помощи 3 странам 107
Стало известно, насколько вырастут затраты украинцев этой зимой 227
До конца года Минфин планирует одолжить еще $1,5 миллиарда 17
«Нафтогаз» удержал уже $22 млн переплат «Газпрома» за транзит 36

Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йости Люнгмана, сообщает УНИАН.

«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации», - отметил Люнгман.

Ранее источник в украинском правительстве сообщил, что в случае введения военного положения Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ, поскольку Фонд не имеет формальных запретов для сотрудничества со странами в состоянии военных конфликтов.

Как ранее сообщал ForUm, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение будет введено с 9:00 28 ноября. Оно продлится 30 дней, до 27 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги