Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йости Люнгмана, сообщает УНИАН.



«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации», - отметил Люнгман.

Ранее источник в украинском правительстве сообщил, что в случае введения военного положения Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ, поскольку Фонд не имеет формальных запретов для сотрудничества со странами в состоянии военных конфликтов.

Как ранее сообщал ForUm, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение будет введено с 9:00 28 ноября. Оно продлится 30 дней, до 27 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).