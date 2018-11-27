Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые вопреки международному законодательству были атакованы и захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины».

«На протяжении более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. И так будет всегда. «Удивление» же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора. Но настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира, россияне применили шесть «ФСБшных» и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ», – подчеркнули в СБУ.

Также в спецслужбе подчеркнули, что по подтвержденной оперативной информации, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

«СБ Украины в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и их возвращения в свои семьи. В то же время Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Сообщалось, что были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В РФ также заявили, что на одном захваченных кораблей находились сотрудники украинских спецслужб, «имевшие специальное задание».