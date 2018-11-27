По новым правилам растаможен первый автомобиль на иностранной регистрации, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Так, Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям. Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) - 28,765 тыс. грн и НДС (20%) - 15,957 тыс. грн.

Следует отметить, что до 25 ноября, когда вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этого автомобиля был невозможен из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент.