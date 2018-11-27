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Следователи Государственного бюро расследований во вторник приняли присягу и возбудили два уголовных дела.

Об этом сообщил во время пресс-конференции руководитель ведомства Роман Труба, передает Укринформ.

«Следователи ГБР приняли присягу и возбудили сегодня первых два уголовных дела», - сказал он.

Труба уточнил, что оба уголовных дела возбуждены по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Он добавил, что уголовные дела возбуждены в отношении «действующих сотрудников правоохранительных органов».

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.

Он пообещал, что бюро начнет первые расследования в сентябре 2018 года. 

Ранее в августе на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований были назначены 42 победителя конкурса.
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