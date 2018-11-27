Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко обратился с письмом к украинским военнослужащим, захваченным в плен россиянами в Керченском проливе.

Письмо опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Побратимы! Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, что такое быть в плену», - написал Воронченко.

Он подчеркнул, что сейчас главная его задача – вернуть моряков домой.

«Украина прикладывает все возможные усилия для освобождения вас из плена, привлечено международное сообщество… Мы – один экипаж, мы – одна семья, мы будет бороться вместе с вами до вашего возвращения», - подчеркнул вице-адмирал.

Он отметил, что закон и право – на стороне Украины.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».