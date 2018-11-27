Американский штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

«Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, которые официально присоединяется к чествованию памяти жертв этой трагедии», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.