Американский штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает Посольство Украины в США.
«Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, которые официально присоединяется к чествованию памяти жертв этой трагедии», - говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
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