также в разделеОбщество
27 ноября. Картина дня 32
В Украине уже установили первую городскую новогоднюю елку 19
РФ рассылает украинцам провокационные SMS от имени Минобороны 146
В Украине усилятся морозы 39
Суд разрешил охоту на лося и исключил его из Красной книги 28
ФСБ России обыскала захваченные украинские судна 28
Прокуратура признала захваченных ФСБ моряков военнопленными 23
За сутки в аэропортах Киева завернули более 70 россиян 53
12 украинских моряков арестованы в Крыму 35
Обнародован полный список пленных украинских моряков 31
«Укрпочта» обещает бесперебойную работу во время военного положения 14
Военному, задавившему пьяным сослуживца на БМП, светит до 5 лет тюрьмы 22
Для координации действий Минобороны и Генштаба создадут Объединенный центр 17
Командующий ВМС написал письмо пленным морякам 62
Керченский кризис: Российским военным сообщено о подозрении 132
На админгранице с Крымом ограничили пропуск граждан РФ 34
Суд в Крыму начал арестовывать украинских моряков 181
ГБР завело первые два дела 42

Американский штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

«Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, которые официально присоединяется к чествованию памяти жертв этой трагедии», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги