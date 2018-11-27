В связи с введением военного положения в Украине вводят дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры

Отмечается, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел расширенное совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Мининфраструктуры.

В совещании приняли участие руководители «Укрзализныци», Укравтодора, Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэроруха, руководители морских портов, представители структурных подразделений Министерства инфраструктуры.

Омелян отметил, что в связи с введением военного положения в 10 областях, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решению военного командования», - заявил Омелян.

Министр инфраструктуры поручил Государственному секретарю министерства Андрею Галущаку создать оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения.

Координация внутри Министерства инфраструктуры и с предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в сфере управления Министерства инфраструктуры, возложена на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

«Мы работаем в штатном режиме. Никакой паники нет. Все действия взвешены и скоординированы. Готовность к защите объектов инфраструктуры и обороны государства высока. В сложившейся ситуации, для нас нет ничего нового - каждое второе поколение украинцев защищает свою землю от северных соседей. Поэтому спокойно работаем, но находясь в наивысшей степени готовности. Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть «тревожный рюкзак» с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага», – подчеркнул министр.

С целью слаживания и отработки координации, руководство Министерства инфраструктуры с участием представителей центральных органов государственной власти, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства инфраструктуры, планирует провести в ближайшее время полевые военные учения и распространить эту практику среди всех сотрудников.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).