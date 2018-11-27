Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Решение принято в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», сообщает пресс-служба Нацбанка.

«В связи со снижением объема ликвидности АО «ВТБ Банк» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца Национальный банк 13 ноября 2018 отнес АО «ВТБ Банк» к категории проблемных. Тогда же было установлен срок для принятия АО «ВТБ Банк» плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства», - говорится в сообщении.

Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев АО «ВТБ Банк» для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность банка не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, сегодня правление принято решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных.

НБУ отмечает, что 97% вкладчиков АО «ВТБ Банк» (59108 человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

«Отнесение АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На сегодня ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», - заверили в регуляторе.