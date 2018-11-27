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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют под давлением давать ложные показания.

«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчь. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими матросами», - рассказал Воронченко, сообщает УНИАН.

«Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под психологическим и физическим воздействием. Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», - подчеркнул командующий ВМС Украины.

Он добавил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты. Воронченко также подчеркнул, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление. В ответ на вопрос о распространенной ФСБ РФ информации, что на борту украинских судов якобы были сотрудники СБУ, командующий ВМС заявил: «Они могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле».

Напомним, ФСБ РФ опубликовала видео допроса украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе.

В свою очередь в Военно-морских силах Украины заявили, что с пониманием относятся к так называемым свидетельствам украинских военнослужащих, ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не является секретом. 
ForUm

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