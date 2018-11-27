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В Киеве активисты националистических организаций заблокировали работу ТРЦ OceanPlaza, сообщает «Киев Оперативный».

«Активисты националистических организаций заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza. Все входы и выходы заблокированы, персонал и посетителей не пропускают», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября неизвестный забросал дымовыми шашками торгово-развлекательный центр Ocean Plaza из-за чего были эвакуированы сотрудники и посетители ТРЦ
ForUm

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