Сегодня, 26 ноября в Берлине состоится встреча политических директоров «нормандской четверки», на которой будет обсуждаться ситуация в Черном море. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине. Даже сегодня с нашими друзьями будем пытаться говорить с Россией», – написал он.

По словам Климкина, повестка дня предусматривает осуждение акта российской агрессии в Черном море, размещение миротворцев на Донбассе и освобождения политических заключенных.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.

Порошенко призвал международных партнеров к скоординированным действиям в защиту Украины в связи с нападением российских военных на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива.