Президент Петр Порошенко призвал международных партнеров к скоординированным действиям в защиту Украины в связи с нападением российских военных на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива. Об этом Глава государства сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе к участникам «нормандского формата», как представителей Европейского Союза, для того чтобы мы скоординировали наши эффективные действия, которые бы обеспечили защиту Украины», - подчеркнул Президент.

«Обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции – мы должны объединить усилия», - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что утром проведет переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, также состоятся консультации с лидерами других государств.

«Мы будем прилагать усилия для того, чтобы остановить спровоцированы, безумные действия, которые против Украины сейчас применяет Российская Федерация», - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что поручил МИД подготовить юридическую квалификацию с точки зрения международного права действий РФ по отношению к Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что «в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и договором с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива военные корабли Украины пользуются полной свободой судоходства».

Министр отметил, что Россия фундаментально нарушила все принципы свободы судоходства с несоблюдением безопасности. «В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН - и я хочу специально привести это определение, чтобы его все слышали - что такое акт агрессии. Это, в частности нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства. Таким образом, мы квалифицируем как акт агрессии не только нападение на наши суда, не только обстрел и их захвата, что произошло в территориальных водах Черного моря и поэтому агрессия России осуществляется именно в нейтральных водах Черного моря, но также таран пограничным кораблем РФ нашего буксира подпадает под признаки акта агрессии», - подчеркнул Климкин.

По его словам, против украинских воинов и против кораблей осуществлены два акта агрессии. «Мы будем последовательно продвигать это определение на всех международных площадках», - заверил министр.

По его словам, Украина уже выразила просьбу к председательству в Совете безопасности ООН созвать в ближайшее время заседание. Подобные обращения были направлены на все международные площадки, и происходит коммуникация с международными партнерами с целью оказания давления на РФ с целью освобождения украинских моряков, судов и получения Россией должного наказания.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.