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Под посольством РФ в Киеве собираются участники акции против российской агрессии в Азовском море.

Как сообщает «Украинская правда», в настоящее время возле дипучреждения на Воздухофлотском проспекте собралось несколько десятков человек.

Участники акции принесли под российское посольство шины и бумажные кораблики.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.
ForUm

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