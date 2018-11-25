Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Посол Украины при ООН Владимир Ельченко по поручению Президента Порошенко, уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - КНР с требованием немедленно созвать Совбез. Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наше морское пространство», – написала она.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.