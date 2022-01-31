Делегация России, возглавляемая постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, покинула заседание Совета безопасности ООН по Украине «Угрозы международному миру и безопасности. Украина» перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я хочу извиниться перед членами Совета и прошу не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря», - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Следует отметить, что следующее слово для выступления было предоставлено постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице.

Российский Интерфакс сообщил, что РФ выступает против проведения заседания Совета безопасности ООН по Украине и считает заявления США на этот счет вмешательством в свои внутренние дела, заявил Небензя.

«Российская Федерация запрашивает проведение процедурного голосования по предложению провести этот митинг по инициативе Соединенных Штатов», - сказал дипломат.

Он отметил, что США в своем предложении о созыве заседания указали, что «рассматривают расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности».

«Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности», - подчеркнул постпред.