Конституционный суд Украины принял решение признать конституционным проект изменений в Конституцию относительно закрепления в Основном законе европейского и евроатлантического курса государства.

В свою очередь Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).

Выступая перед принятием этого документа с трибуны ВР, Президент Петр Порошенко заявил, что если бы Украина была членом Североатлантического альянса, Россия не решилась бы на агрессию против нашей страны.

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, нормирующие отношения между государственным и местными бюджетами для целей формирования государственного бюджета на 2019 год.

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ в Минске.

Верховная Рада приняла закон об уголовных проступках. За законопроект 7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» проголосовали 239 народных депутатов.

Также Парламент назначил исполняющего обязанности министра финансов Оксану Маркарову министром финансов Украины.

Кроме того, ВР назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

Кроме того, ВР приняла отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны России остается, потому что нет признаков отказа Москвы от агрессивной политики в отношении Украины. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

27 ноября следователи Государственного бюро расследований принесут присягу и начнут первые уголовные производства.

Россия предостерегает Украину от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В то же время украинском Министерство иностранных дел заявили, что Украина и в дальнейшем будет оставаться верной Уставу ООН и нормам международного права и продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государственному предприятию «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» нанесен ущерб на сумму более 13 млн грн.

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

Ресторан быстрого питания KFC в столичном Доме профсоюзов временно закрыли.