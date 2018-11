Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государственному предприятию «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» нанесен ущерб на сумму более 13 млн грн.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, речь идет о бывшем директоре ГП «Авиакон» и его экс-заместителе, а также коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

По данным следствия, эти лица в 2014 году, предварительно договорившись между собой, с нарушением действующих на предприятии процедур, организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд ГП «Авиакон».

Как установили следователи, в марте 2014 должностные лица предприятия заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл. Впоследствии, как выяснило следствие, с ведома руководства ГП «Авиакон», Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше – 144 тыс. долл.

По похожей схеме в мае того же года «ГП «Авиакон» и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долл. (против 1,02 млн долл., за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).

В результате таких действий ГП «Авиакон», по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году.