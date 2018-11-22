Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ в Минске.

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе в ТКГ в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Нашу позицию на ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Кириллович Марчук. Накануне Президент Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти тяжелые 4 года достойно отстаивал нашу позицию в сфере безопасности группе и хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров», - отметила парламентарий.

Кроме того, Геращенко рассказала, что сегодня в Минске состоится первая встреча после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе. Украинская сторона сегодня на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения Минских соглашений и потребует от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, которые официально не признала и РФ.

Напомним, 2 октября стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе.