Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).

За решение проголосовали 311 депутатов, сообщает УНИАН.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

22 ноября Конституционный суд Украины принял решение признать конституционным проект изменений в Конституцию относительно закрепления в Основном законе европейского и евроатлантического курса государства.