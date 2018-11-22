Россия предостерегает Украину от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, - подчеркнули в министерстве. - В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», - заявили в Москве.

В РФ возложили «ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия».

«Российская Федерация серьезно обеспокоена в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», - говорится в заявлении.

В МИД РФ утверждают, что Россия не наращивает военное присутствие в регионе. «Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста», - заявили в дипведомстве и добавили, что действия осуществляемые российскими пограничниками, в частности проверки судов обоснованы и правомерны, их действия не носят дискриминационного характера - суда под российскими флагами инспектируются наравне с другими. «Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря», - напомнили в МИД.

Также в Москве заявили, что «осуществляемые российскими пограничниками проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны, их действия не носят дискриминационного характера».

«Осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны, - говорится в сообщении. - Действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. 48% судов (720 из 1492), осмотренных в апреле-октябре 2018 года, проследовали в российские порты или из них. Вопреки заявлениям Украины, суда под российским флагом также инспектируются».

Напомним, Европейский Союз намерен «в ближайшие недели или даже дни» предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.