Ресторан быстрого питания KFC в столичном Доме профсоюзов временно закрыли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

«После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы навсегда закрылся. Он пошел кому-то звонить», – отметил он.

В свою очередь украинское PR-агентство Mainstream сообщило о расторжении контракта с официальным представителем KFC в Украине компанией Yum! Brands.

«Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC. А та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands», – говорится в сообщении.

Напомним, пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы сети быстрого питания KFC из-за открытия нового ресторана в Доме профсоюзов на Крещатике.

21 ноября лены организации С14 разрисовали фасад Дома профсоюзов и принесли покрышки, чтобы выразить протест против открытия кафе в здании.