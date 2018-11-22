Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины принял решение признать конституционным проект изменений в Конституцию относительно закрепления в Основном законе европейского и евроатлантического курса государства.
Об этом журналистам в парламенте заявила представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.
«Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство - 14 судей КС. Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале», - сказала Луценко.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).
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