Угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны России остается, потому что нет признаков отказа Москвы от агрессивной политики в отношении Украины.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, конфликт на востоке Украины продолжает находится в активной фазе. Министр указал на регулярные потери украинской армии погибшими, особенно вследствие ранений.

Украинский министр сказал, что сейчас конфликт на Донбассе никак нельзя называть замороженным. «Он является горячим, но немного сдержанным. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы этом время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологической оснастки, уровень подготовки личного состава», – подчеркнул Полторак.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы наша армия никогда в жизни больше не вернулась в 2014 год, когда были трудности с выполнением задач. И я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики по отношению к Украине, и они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом», - сказал Полторак.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия упорно готовится к применению военной силы против Украины, но пока не может этого сделать из-за консолидированной позиции мира, поэтому применяет различные гибридные средства.