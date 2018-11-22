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Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью, сроком до 30 суток. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook

«Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без расходования времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток», - написал Глава государства.

Как сообщал ForUm, Таиланд отменил консульский сбор для туристов с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее.
ForUm

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