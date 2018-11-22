За законопроект №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» проголосовали 239 народных депутатов, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, что значительно разгрузит следователей. До принятия этого законопроекта только следователи проводили досудебное расследование по всем заявлениям и сообщениям, в которых содержатся сведения об уголовных правонарушениях. После введения понятия «криминального проступка» и упрощенной процедуры его расследования следователи смогут сконцентрироваться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений», - рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Так, уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. В то же время преступления делятся в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и штрафа в размере: тяжкие и особо тяжкие.

Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

К уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца.

Если случай неотложный, дознаватель до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований будет иметь право осмотреть место происшествия; отобрать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; влечет орудия совершения проступка, вещи и документы. Процессуальные источники доказательств в производстве о проступках, кроме общих, также объяснения лиц, результаты медосвидетельствования, заключение специалиста, показания приборов и технических средств. Подозреваемого в совершении уголовного проступка смогут задержать: до 72 часов – если лицо сопротивляется полицейскому, отказывается прекратить оказывать нарушения, пытается убежать; на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.

Согласно законопроекту, прокурор обязан не позднее трех дней после получения уведомления о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали нетрезвого подозреваемого - в течение 24 часов) или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, или обратиться к суд с обвинительным актом, а при признаках совершения преступления направить производства для проведения досудебного следствия.

Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней или в случае задержания подозреваемого в определении сроки задержания назначить судебное разбирательство. Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт без рассмотрения в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.