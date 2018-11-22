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Парламент назначил исполняющего обязанности министра финансов Оксану Маркарову министром финансов Украины.

За соответствующее постановление №9322 проголосовали 242 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

В частности, это решение не поддержал ни один депутат от «Оппозиционного блока» и «Батькивщины», из фракции Радикальной партии «за» проголосовали только 2 депутата, из «Самопомочи» - 1 депутат.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. 

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову. 

21 ноября Премьер-министр Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение Маркаровой на должность министра финансов.
ForUm

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